Bulaşık deterjanı sessiz tehlike! Uzmanlar uyardı: Elde geri dönüşsüz hasar bırakabilir
Uzmanlar, günlük hayatın vazgeçilmezi olan bulaşık deterjanlarının, fark edilmeden cilt sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti. Özellikle koruyucu eldiven kullanmadan yapılan temizliklerde, deterjanlardaki kimyasalların derinin koruyucu tabakasını zayıflattığı, alerji, egzama ve tahrişe yol açtığı bildirildi.

Uzmanlar, ev temizliğinde sıkça kullanılan bulaşık deterjanlarının aslında cilt sağlığı için büyük bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Eldivensiz temizlik yapan kişilerde, deterjanın içeriğindeki sert kimyasalların derinin doğal bariyerini bozduğu, bunun da egzama, tahriş ve kalıcı kuruluklara neden olduğu bildirildi.

Dermatologlar, deterjanın içeriğinde bulunan sodyum lauril sülfat gibi maddelerin uzun süreli temasla ciltte kalıcı kuruluk ve çatlamalara neden olabileceğini vurgularken, ılık suyla temizlik yapılması ve doğal içerikli ürünlerin tercih edilmesi konusunda uyardı.

