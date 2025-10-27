Bulaşık deterjanı sessiz tehlike! Uzmanlar uyardı: Elde geri dönüşsüz hasar bırakabilir

Uzmanlar, ev temizliğinde sıkça kullanılan bulaşık deterjanlarının aslında cilt sağlığı için büyük bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Eldivensiz temizlik yapan kişilerde, deterjanın içeriğindeki sert kimyasalların derinin doğal bariyerini bozduğu, bunun da egzama, tahriş ve kalıcı kuruluklara neden olduğu bildirildi.

Dermatologlar, deterjanın içeriğinde bulunan sodyum lauril sülfat gibi maddelerin uzun süreli temasla ciltte kalıcı kuruluk ve çatlamalara neden olabileceğini vurgularken, ılık suyla temizlik yapılması ve doğal içerikli ürünlerin tercih edilmesi konusunda uyardı.