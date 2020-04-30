Bulanık’ta güvenlik güçlerine yüz koruyucu siperlik desteği

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler tarafından yapılan yüz koruyucu siperlikleri güvenlik güçlerine teslim etti.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmenler tarafından üretilen siperlikleri İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve jandarma ekiplerine teslim etti. Burada konuşan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ülkemizin korona virüse karşı verdiği mücadeleye katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçte emniyet mensupları, jandarma ve sağlık çalışanları gece gündüz demeden korona virüsüyle mücadelede ettikleri için hepsine teşekkür ederiz. Bizler de bu süreçte mücadeleye katkı sağlamak için ilk etapta sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimiz için maske ve koruyucu siperlik üretimine başladık. Üretime devam ediyoruz. Sürecin daha sağlıklı yürümesi için emek veren tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak da, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yalçın Tunçel ve Milli Eğitim Şube Müdürümüz Metin Aral bizleri ziyaret ederek gönüllü öğretmenlerimizin ürettiği siperlikleri teslim ettiler. Biz de emniyet mensupları olarak kendilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bizler emniyet personeli olarak bu salgın karşısında 7/24 saat çalışıyoruz. Personellerimiz korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların taleplerini karşılamak için mahalle mahalle, kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Bu mücadelemize katkı sağlayan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaşlarımızın taleplerini karşılayan ekipler, onların hem hayır duasını alıyor hem de ihtiyaçlarını ayaklarına götürüyor. Vatandaşların PTT ve banka hesaplarından tahsilat yapan polis, teslim aldıkları parayı imza karşılığında bizzat hesap sahiplerine teslim ediyor. Yeter ki vatandaşlarımız sağlıkları için evde kalsınlar" diye konuştu.