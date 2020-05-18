Bulanık Kaymakamlığından bin aileye gıda yardımı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personellerince tespit edilen bin aileye gıda paketi dağıtıldı.

Bulanık Kaymakamlığı personelleri; Ramazan ayında ev ev dolaşarak tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulundu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, göreve gelir gelmez hem ilçe esnafı hem de Bulanık halkını ziyaret ederek gıda paketlerini kendi eli ile dağıtarak sohbet edip sıkıntılarını dinliyor. Temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri. Bulanık Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personellerince dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet İlidi, devletiı SYDV aracılığıyla sağladığı imkânları ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, “SYDV personellerinin ve mahalle muhtarlarının çalışmaları sonucu ilçe genelinde fakir ve yardıma muhtaç ailelerinin tespitini yapmıştık. Dosyası bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere, bu mübarek ayda gıda yardımında bulunuyoruz. Mahallelerimizde ve köylerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını evlerine kadar hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Dağıttığımız yardım paketlerinin içerisinde toz şeker, sıvı yağ, salça, makarna, pirinç, mercimek ve çay gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor. İnşallah bu yardımlarımız bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.