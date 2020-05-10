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Aktüel

Büklüdere Parkında hummalı çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Kızılsaray mahallesindeki Büklüdere Parkındaki yenileme çalışması hızla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:33:06 -
Büklüdere Parkında hummalı çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Kızılsaray mahallesindeki Büklüdere Parkındaki yenileme çalışması hızla devam ediyor. Çalışma tamamlandığında park daha yeşil ve daha modern görünümüyle vatandaşlara ve çocuklara hizmet verecek.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı şehrin merkezinde vatandaşların ferahlayıp, soluk alabildiği yeşil alanlardan biri olan Büklüdere Parkı’nı revize ederek yaşam alanı haline dönüştürüyor. Ekipler, park içerisinde zamanla yıpranan ve bozulmalar oluşan yürüyüş yoluna kayrak taşları döşüyor. Parktaki eskiyen çocuk oyun grubunu da söken ekipler, alana kauçuk zemin kaplama uygulaması yaptıktan sonra yeni çocuk oyun grubunun montajını yapacak.


Parkta vatandaşlara daha ferah, huzurlu ve modern bir ortam sunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapmasında parkın sulama alt yapısı, oturma grupları, banklar, aydınlatma sistemi ile köprüler de yenilenecek. Ayrıca parkta peyzaj çalışması gerçekleştirilerek, yeşil alan miktarı da arttırılacak.

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