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Buket Aydın'dan eleştirilere 'Ferrarili' cevap

Kanal D haber sunucusu Buket Aydın, terör örgütü PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgede verdiği pozun eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Üner, "Benim kılık kıyafetime laf atan Ferrari marka arabasıyla gündem olan bir "gazeteci" Hayatımda öyle bir arabaya binmedim. Keşke sen de sınıra gitsen" dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 22:11
Buket Aydın'dan eleştirilere 'Ferrarili' cevap

Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, dün yaptığı "Saldırsanız da buradayız" notuyla paylaştığı fotoğrafa tepki gösterenleri eleştirdi.

Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti ve orada verdiği pozu sosyal medya hesabı Instagram'dan "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı. Makyajlı görüntüsü ve takılarıyla çok sayıda eleştiri aldı.

Fotoğrafları tepki çekti

Buket Aydın, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad ve Azez'de başlatılan operasyon kapsamındaPKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Operasyonla alakalı haberleri yerinde sunmak isteyen Aydın'ın bölgede çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.

Eleştirilere yanıt verdi

Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, dün yaptığı "Saldırsanız da buradayız" notuyla paylaştığı fotoğrafa tepki gösterenleri eleştirdi. Aydın, "Benim kılık kıyafetime laf atan Ferrari marka arabasıyla gündem olan bir "gazeteci" Hayatımda öyle bir arabaya binmedim. Alacak param da olmadı. Keşke sen de sınıra gitsen. Lüks spor arabanla git istersen yeter ki git vallahi bir şey demeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 22:11
  1. Buket Aydın
  2. YPG
  3. PKK

YORUM YAZ

  • ahmetahmet13 dk önce
    bu kızımıza sahip çıkmak lazımrahatını bozmadan dedikodu yapan eylemde pasif klavyede aktif kıskanç güruha karşı!

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