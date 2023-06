Buket Aydın CHP'lilerin taklidini yaptı: 'Hıyarım' diyene tuzla koşuyorlar

Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, CHP'de alınan 'televizyon programlarına katılım' ile ilgili kararları ele aldı. Aydın, CHP'li vekilleri eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Alınan bazı kararlar var. Televizyonda çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayı alınacak. 5-6 kişinin olduğu programlara katılım sağlanmayacak. Yazılı, görsel ve sosyal medya açıklamalarında önce onay alınacak. CHP'li sevgili vekillerim eline telefon alıp ona buna sallama devri, Twitter'dan kafasına göre açıklama yapma devri, her akşam program gezip herkesle kavga edip polemiğe girme devri belli ki sona ermiş. Çok geç kaldınız. AK Parti bunu senelerdir uyguluyor. Siz AK Parti'nin herhangi bir vekilini çıkıp o televizyonlarda çen çen çen birileriyle kavga ederken görür müsünüz? Hiçbir zaman göremezsiniz. İzne tabiidir. İzin olmadan vekillerin hiçbiri çıkamazlar. AK Parti'de genel başkan yardımcısı değilseniz izin almak zorundasınız bir programa çıkmak için. CHP'de öyle mi? Asla değil. Her yere gidiyorlar. Çok affedersiniz bir tabir vardır. Her 'Hıyarım' diyene tuzla koşuyorlar. Parti de böyle yıpranır, diğer taraf da gücünün üstüne güç katmaya devam eder."