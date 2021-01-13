Bukalemun dolandırıcılar iş başında!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren dolandırıcılar, her gün yeni yöntemler ile vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Bazen ‘Bende A101’de alışveriş çeki dağıtıyorum’ diye telefon numarasını istiyorlar. Bazen de “Pandemiden dolayı ailelere bin 500 ile 3 bin 500 TL arasında nakti yardım dağıtıyorlar” mesajlarıyla tuzağa çekmeye çalışıyorlar.

Dikkat güvenlik önemli!

Vatandaşları bu yeni dolandırıcılık türüne karşı uyaran Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, “Mobil cihazlarınıza yüklemek istediğiniz uygulamaları, mutlaka Google Play veya Apple Store’dan indirin. İşletim sistemleri güncel olmalı, güvenliği kuşkulu wi fi ağlarına bağlanmayın, antivirüs yazılımı mutlaka kullanın. Tıkladığınız linklerde Kovid-19, karantina, ölenlerin listesi, tedavi yöntemleri, aşı gibi panik ve endişe yaratan linklere ve uzantıları tıklamayınız. Size Kovid-19 bahanesi ile para kazandırmayı teklif eden web sitelerine karşı dikkatli olun. Web sitesi araması yaparken adresini ve sertifikasını mutlaka inceleyin. Kapalı kilit sembolü olmayan web sitelerine itibar etmeyiniz. Güven vermeyen ve bilinmeyen kaynaklardan gelen e posta ya da bağlantıları tıklamayınız. Dosya eklerini cihazlarınıza indirmeyiniz. Kişisel bilgilerinizi isteyen, bankacılık ile ilgili verilerinize göz diken mailleri cevaplamayın. Bankalar e posta üzerinden kişisel verilerinizi istemez. Sizi şaşkına çevirecek ‘aşı bulundu, ya da tedavi teklif eden ilaç ya da doktor isimleri yer alan e postalara inanmayınız. Kimlik avına karşı koruma sağlayan, tanınmış çok kademeli bir güvenlik yazılımları indirin. Dosya indirirken uzantılarına dikkat edin. Yasal olduğunu düşündüğünüz kaynaklardan indirseniz bile dosyanın uzantısının. avi, .mkv, .mp4 veya benzeri olduğuna dikkat edin. Uzantısı. Exe olan dosyaları indirmeyin” diye konuştu.

Virüs uygulamaları!

“Bilişim suçlarında caydırıcı olan temel unsur bilinçlenmek ve farkındalık sahibi olabilmektir” diyen İsa Altun, “Suçla mücadelede sadece ceza yaptırımı ve kanunlardan caydırıcılık beklememek gerekiyor. Ücretsiz peynir fare kapanında olur. İnternet ya da sosyal medya ağlarında hiç kimse size ücretsiz ya da promosyon adı altında bir şeyler sunmaz. Bu tür tuzakların amacı başta kredi kartı olmak üzere diğer kişisel verilerimizdir. ‘Devlet yardımı, hibe işkur, kredi ya da finansal işlemlerle ilgili olarak size gelen sms ya da mesajları sakın tıklamayınız. Çalıştığınız bankanın müşteri hizmetleri numarasını mutlaka ezberleyiniz. Kredi kartınızdan en küçük bir meblağ dahi çekilse size bilgi sms’i gelmesi yönünde bankanıza talimat veriniz. Akraba, eş, dosttan gelen e posta ya da messenger mesajlarında sizden hediye çeki ya da para talebi gibi durumlarda anılan kişiyle telefonda mutlaka bilgi isteyiniz. Çünkü kişinin hesabını biri hacklemiş ve onun iradesi dışında birisi sizden para isteyebilir. Kendini bakanlık görevlisi gibi gösterip evde korona testi yapmak isteyen görevlilere kanmayınız. Kendilerinden resmi kurum kimliğini göstermesini sağlayınız. Şüphe arz eden durumlarda Polis ya da Jandarma’dan yardım isteyiniz. Cihazlarınıza mutlaka antivirüs yazılımı yükleyiniz. Cihazlarınıza indirdiğiniz oyunları ve dosyaları titizlikle seçiniz. Virüs uygulamaları cihazınıza indiği anda bilgilerinizi hackerlere verebilir. Olumsuz bir durum anında örneğin kredi kartınızda sizin dışınızda bir harcamayı derhal bankanıza bildirin. Ses kaydını saklayın. Cihazlarınızı fabrika ayarlarına döndürmeyin. Format atmayın” uyarısında bulundu.