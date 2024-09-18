Buharlaşan sağlığınız... Bilinçsiz tüketimi sağlığı tehdit ediyor! Karaciğer, kalp, böbrekler için büyük risk

Sporcular, vücut geliştiriciler ve fitness tutkunları arasında protein takviyeleri oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Kasların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmasıyla bilinen protein takviyelerini kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.. Genellikle protein tüketimini artırmanın güvenli ve etkili bir yöntem olarak kabul edilse de sağlık için ciddi zararları olabilir.

Fitness severler bu takviyeye yönelir. Çünkü kas yenilenmesini destekleyen amino asitlerle doludur. Hızlı sindirimi onu antrenmandan sonra iyileşmek için bu ürünleri favori yapar.

Onaylanmış dozajlarda alındığında genellikle güvenli kabul edilir. Bazı insanlar, özellikle aşırı alındığında veya halihazırda karaciğer hastalığı olan kişiler tarafından alındığında karaciğer fonksiyonu üzerindeki etkisi olumsuz yönde olabilir.

PROTEİN TAKVİYELERİ ORGAN SAĞLIĞINI ETKİLER Mİ?

Protein tozları içerik açısından uyku düzenini bozan maddeler vücut sağlığını oldukça fazla etkileyebiliyor.

Aşırı protein alımı içinde hiçbir katkı maddesi olmasa bile vücutta yıkımı arttırıp özellikle böbrekle ilgili karaciğer, kalp, santral sindirim sitemi gibi birçok sağlık problemine yol açabilir.

Bununla birlikte, siroz veya alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) gibi önceden var olan karaciğer hastalıkları olan kişiler, protein takviyeleri almadan önce bir doktora danışmalıdır.

Bu kişiler için, karaciğerin yüksek miktarda proteini işleme yeteneği tehlikeye girebilir ve potansiyel olarak karaciğer komplikasyonlarına yol açabilir.

KARACİĞER BÜYÜMESİ VE YÜKSEK PROTEİN ALIMI

Proteinin kendisinden ziyade aşırı protein tüketimi, karaciğer büyümesinin gerçek nedeni olabilir. Peynir altı suyu içeren herhangi bir protein türüne aşırı düşkünlük, karaciğerin aşırı çalışmasına neden olabilir.

Karaciğer, proteinlerin metabolizmasında bize yardımcı olur. Vücudun ihtiyaç duyduğundan fazlasını işlemesi gerekirse sorunlar ortaya çıkabilir.

Protein takviyelerinin uzun süreli yanlış kullanımı, karaciğer enzimlerinin yükselmesi gibi sorunlara yol açabilir; ancak, bu durumlar genellikle aşırı kullanımla ilişkilidir.

Proteine ​​aşırı düşkünlük, diyet veya takviyeler yoluyla olsun, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Herhangi bir yeni takviye ürün kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın. Bilinçsiz kullandığınız her ürün sağlığınız için tehdit oluşturabilir.