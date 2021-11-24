Buharla cilt bakımı nasıl yapılır?

Makyaj kalıntıları, ölü deriler, siyah nokta, sivilceler ve daha da fazlası… Tüm bunlar cildinize zamanla hapsolur, mat ve donuk bir görünüme neden olur.

Buhar banyosu, cildi derinlemesine arındıran ve cildin nefes almasını sağlayan bir bakım yöntemidir.

Buharlı cilt bakımı yapmadan önce cildinin derinlemesine temizlenmiş olması gerekiyor. Öncelikle temizleyici bir jelle derinlemesine temizleyin. Evde buhar banyosu yapmak için önce suyu ısıtın. Buhar uygulaması için kaynar su kullanmak yerine 80-90 derece suyu tercih etmelisiniz. Suyu derin bir kase veya kaba dökün. Suyun içine rahatlatıcı yağlardan damlatabilirsiniz.

Sonrasında suyun üzerine, yüzün suya değmeyecek şekilde başınızı yerleştirin ve bir havlu yardımıyla başınızı kapatın. Sudan ortalama 30 cm uzakta olmanız yeterli olacaktır.

Buhar uygulaması yaparken yavaş yavaş nefes alıp vermelisiniz. En fazla 10 dakika sonra buhar banyosunun tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Faydaları

Ölü derileri yumuşatır ve cilt ovulduğunda alttan taze ve canlı dokunun ön plana çıkmasını sağlar.

Ciltteki tüm kir, yağ ve makyaj kalıntılarını temizler. Bu sayede sivilce ve aknelere karşı savaş açar.

Siyah noktalarınızı temizlemek için öncesinde uygulayacağınız buhar banyosu onları cildinizden kolay bir şekilde uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Kan dolaşımını arttırır.

Yüz kaslarını rahatlatır ve gevşetir. Stresin neden olduğu ruhsal yorgunluğun atılmasını sağlar.

İnce çizgilerin ve kırışıklıkların azalmasına katkı sağlar.

Cildi derinlemesine temizler ve renk eşitsizliğini giderir.

Buhar makineleri havada bulunan toz ve kirle birlikte bakteri ve virüsleri içerisinde bulunan suya hapsederek ortam havasının temiz kalmasını sağlar. Sivilce ve akne oluşmasına yol açan toksinlerin arınmasını sağlar. Buhar makinesi kirli havayı temizlediği için evimizde de kullanabiliriz.