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Spor Bugünkü maçlar: Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2022 maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Bugünkü maçlar: Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2022 maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler 3 Mart Perşembe günü hangi liglerde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 11:59:00 -
Bugünkü maçlar: Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2022 maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler; hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi liglerde maç var?

Bugünkü maçlar: Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2022 maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası

20.30 Alanyaspor-Gaziantep FKA Spor

Belçika Kupası Yarı Final

22.45 Anderlecht-KAS Eupen     tivibu Spor 2

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

23.00 Real Betis-Rayo Vallecano               tivibu Spor 3

İngiltere FA Cup

23.15 Evertoh-Boreham Woodtivibu Spor 4

Süper Lig 28.hafta

4 Mart Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor

16.00 Göztepe-Kasımpaşa

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

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