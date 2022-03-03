Bugünkü maçlar: Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2022 maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler 3 Mart Perşembe günü hangi liglerde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler; hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi liglerde maç var?
Bugünkü maçlar: Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2022 maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası
20.30 Alanyaspor-Gaziantep FKA Spor
Belçika Kupası Yarı Final
22.45 Anderlecht-KAS Eupen tivibu Spor 2
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
23.00 Real Betis-Rayo Vallecano tivibu Spor 3
İngiltere FA Cup
23.15 Evertoh-Boreham Woodtivibu Spor 4
Süper Lig 28.hafta
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor
16.00 Göztepe-Kasımpaşa
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
7 Mart Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir