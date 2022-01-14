Bugünkü maçlar… Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 14 Ocak 2022 Cuma maç programı!

Bugün hangi takımın maçı var? Futbolseverler, hem Süper Lig maçlarını hem hem ikinci lig hem de Avrupa Ligi maçlarını anlık olarak takip etmekte. Süper Lig’de 20 hafta geride kalırken, bugün oynanacak maçlar ile başlayacak Süper Lig 21. haftanın maçları, maç saatleri, hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, bugün maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Ocak 2022 Cuma maç takvimi: