Bugünkü maçlar… Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 14 Ocak 2022 Cuma maç programı!
Bugün hangi takımın maçı var? Futbolseverler, hem Süper Lig maçlarını hem hem ikinci lig hem de Avrupa Ligi maçlarını anlık olarak takip etmekte. Süper Lig’de 20 hafta geride kalırken, bugün oynanacak maçlar ile başlayacak Süper Lig 21. haftanın maçları, maç saatleri, hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, bugün maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Ocak 2022 Cuma maç takvimi:
Süper Lig ve Anadalu liglerinin yanında Avrupa Ligi başta olmak üzerre dünya futbolunu takip edenler anlık bugün maç programının takip ediyor. Trübünlerde ve televizyon ekranlarında canlı maç izleyecek olan futbolseverler günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugünkü maçlar hangileri? Kimin maçı olacak?Süper Lig bugünkü maç programı ne? Süper Lig maçları saat kaçta başlayacak? Bugün maç var mı?" sorularını gündeme getirdi. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar?
14 Ocak Cuma maçları şöyle:
20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor
23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport
Süper Lig 21. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
Yarın hangi maçlar var?
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
16 Ocak Pazar maçları ne zaman saat kaçta?
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Süper Lig 20. hafta maç sonuçları
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1
Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2
Süper Lig puan durumu
Süper Lig puan durumu futbol takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. İşte Süper Lig 20. hafta maç sonucuna göre ligde puan durumu: