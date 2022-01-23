Bugünkü maç sonuçları: Maç sonucu kaç kaç?
Süper Lig 23. hafta pazar maçları, Süper Lig 23. hafta pazar maç sonuçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de bugün Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor, Altay-İttifak Holding Konyaspor, Altay-İttifak Holding Konyaspor, Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-Gaziantep ve Galatasaray-Trabzonspor heyecanı söz konusu. Bugün oynanan bazı maçlar tamlandı. Peki Bugünkü maçlar kaç kaç bitti? İşte Bugünkü maç sonuçları:
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 23. hafta heyecanıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı haftada bugünkü maçlar bir hayli çekişmeli geçti. İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları | Süper Lig günün sonuçları. Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Süper Lig'in 23. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Süper Lig bugünkü maç sonuçları
13.30 Kasımpaşa 3-1 Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.30 Atakaş Hatayspor 0-0 Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)
16.00 Altay 0-0 İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 GZT Giresunspor 1-2 Aytemiz Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor 0 -0 Gaziantep FK (Antalya)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
22 Ocak Cumartesi maç sonuçları
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (Yeni Malatya)
16.00 Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Adana Demirspor 5-0 VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
19.00 Medipol Başakşehir 1-2 Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)