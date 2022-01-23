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Spor Bugünkü maç sonuçları: Maç sonucu kaç kaç?
Spor

Bugünkü maç sonuçları: Maç sonucu kaç kaç?

Süper Lig 23. hafta pazar maçları, Süper Lig 23. hafta pazar maç sonuçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de bugün Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor, Altay-İttifak Holding Konyaspor, Altay-İttifak Holding Konyaspor, Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-Gaziantep ve Galatasaray-Trabzonspor heyecanı söz konusu. Bugün oynanan bazı maçlar tamlandı. Peki Bugünkü maçlar kaç kaç bitti? İşte Bugünkü maç sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:50:00 - 2022-01-23 16:55:41
Bugünkü maç sonuçları: Maç sonucu kaç kaç?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 23. hafta heyecanıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı haftada bugünkü maçlar bir hayli çekişmeli geçti. İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları | Süper Lig günün sonuçları. Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Süper Lig'in 23. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
maç sonuçları

Süper Lig bugünkü maç sonuçları

13.30 Kasımpaşa 3-1 Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor 0-0 Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay 0-0 İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor 1-2 Aytemiz Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor 0 -0 Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

sivasspor fenerbahçe

22 Ocak Cumartesi maç sonuçları

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor 5-0 VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir 1-2 Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

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