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Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı Dalaman Tren Garı

Muğla Dalaman’da bir gar var. Bugüne kadar ne bir tren geldi ne de gişesinden tek bir bilet alındı. Öyküsünün özeti ise tek kelime ile "karışıklık"...

20 Nisan 2018 Cuma 22:09
Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı Dalaman Tren Garı

Tren garı denince akla ayrılıklar, vedalar, kavuşmalar geliyor. Dalaman Tren Garı’nda ise bu hiç yaşanmadı.

Yıl 1893…

Abbas Hilmi Paşa, o sıralar son Mısır Hıdivi yani valisiydi.

Bir gün Dalaman’a 12 kilometre uzaklıktaki Sarsala Koyu’na gitti. Doğasını da çok beğenince bölgeye daha sık uğramaya başladı.

Av meraklısı olan Hilmi Paşa ilk olarak, Sarsala Koyu’nda bir depo inşa ettirdi. Ardından koydan Dalaman’a kadar bir yol yaptırdı.

Mısır valisi Dalaman’a geldiğinde çoğu yer bataklıktı. Hepsini kuruttu ve Mısır’dan özel olarak getirttiği okaliptüs ağaçlarını diktirdi. Böylece bölgenin tüm mülkiyeti artık Hilmi Paşa’nındı. 

Dalaman’da, Üçüncü Selim’in annesi Mihrişah Hatun’a hediye ettiği bir çiftlik evi vardı. Bu ev Dalyan, Ortaca, Güzelyurt ve Dalaman’ın tamamını sınırları içine alıyordu.

Hilmi Paşa da çiftliğin yakınlarına güzel bir av köşkü yaptırmaya karar verdi. 

O dönemde demiryolu yapımı Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük projelerinden biriydi. Ülkenin birçok yerine demiryolu hattı döşendi.

Paşa’nın av köşkü dışında bir de tren garı projesi vardı. Bu garı Mısır’ın İskenderiye şehrine yaptıracaktı. 

Bu iki inşaat planı için Fransız mimarlar ve işçiler görevlendirildi. Ancak işler Paşa’nın planladığı gibi gitmedi. Bir karışıklık yaşandı ve Tren Garı için hazırlanan malzemeler Dalaman’a, Av Köşkü için olanlar ise İskenderiye’ye taşındı. 

Bir an önce inşaata başlayan işçiler, yanlışlık fark edilinceye kadar garın temelini çoktan atmıştı.

Hatta binanın önüne bir bilet gişesi bile eklemişlerdi.

Yanlışlıkla inşa edilen Dalaman Tren Garı hiçbir zaman yolcu uğurlayamadı. Tren rayları bile olmayan garın en yakın tren yoluna uzaklığı 200 kilometre…

Abbas Hilmi Paşa tren garını yıktırmak yerine yanına bir de cami yaptırdı. 

1928’de, Türk Sanayi Bankası’ndan alınan bir kredi ödenemeyince, tren garı ve III. Selim’in yaptırdığı çiftliğe devlet tarafından el konuldu.

1958’e kadar Jandarma Karakolu olan gar, artık Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) hizmet ediyor.

Kaynak: TRT Haber, TİGEM
 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:09
  1. İskender
  2. Mısır
  3. Osmanlı İmparatorluğu
  4. Dalaman
  5. Ortaca

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