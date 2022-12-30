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Siyaset Bugünden sonra hangi yüzle Karar’da yazacaksınız? Taşgetiren ve Ocaktan da bu filmi tavsiye eder mi?
Siyaset

Bugünden sonra hangi yüzle Karar’da yazacaksınız? Taşgetiren ve Ocaktan da bu filmi tavsiye eder mi?

Gelecek Partisi'nin yayın organı Karar gazetesinin, LGBT filmi Kurak Günler'i yılın filmi seçmesini eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ahmet Taşgetiren ve Mehmet Ocaktan'a seslenerek, "Bu filmi çevrelerine önerebilirler mi?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 14:37:00 - 2022-12-30 14:38:45

Gelecek Partisi’nin yayın organı Karar gazetesinde büyük bir skandala imza atıldı. Ahmet Davutoğlu’na yakın gazetede, sapkın LGBT ideolojisini meşrulaştıran, “Kurak Günler” isimli rezil film 2022’nin en iyisi seçildi.

Karar jürisi” diye tanıtılan ve başını Atilla Dorsay’ın çektiği ekip, söz konusu filmi öve öve bitiremedi.

Davutoğlu AK Parti’den ayrıldıktan sonra onunla birlikte hareket edip muhalif tavır sergileyen “muhafazakar” Ahmet Taşgetiren ve Mehmet Ocaktan’ın, söz konusu rezilliğe sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu rezillik de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Lak lak olsun diye söylemiyorum; büyün hassasiyetimle, İslami hassasiyetimle söylüyorum. Siz bu konuyu eleştirmeden, Karar gazetesinde nasıl yazı yazabileceksiniz? Bugünden sonra, yaşadığınız her gün çevrenizdeki insanlara nasıl, ‘Ben Müslüman'ım’ diyebileceksiniz?” Ayrıca Karahasanoğlu, “Bu filmi ailenizle birlikte oturup izleyebilecek misiniz? Filmi izlemek için tavsiye edebilir misiniz?” diye sordu.

Kurak Günler” isimli film, hükümetten bütçe desteği alabilmek için farklı bir senaryo sunmuş, desteği aldıktan sonra senaryoyu sapkın LGBT’li karakterlerle değiştirmişti. Hükümet de verdiği bütçe desteğini geri istemiş, üstüne faizini de eklemişti.

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Yorumlar

Maraşlı

Yıllarca İslami bir dergidede yazdın hiç bir şey alamadın mi azicak bir şey alsaydın o kara medyadan ayrılırdın taşkesen

Bilal Bilgin

Onlarda şahsiyet ve şeref var mı ki?’
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