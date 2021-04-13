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Gündem Bugünden itibaren geçerli! Kafe ve restoranlarda yasak
Gündem

Bugünden itibaren geçerli! Kafe ve restoranlarda yasak

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yeme içme yerleriyle ilgili yasaklara yeni ekleme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 12:31:00 -
Bugünden itibaren geçerli! Kafe ve restoranlarda yasak

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunan "Kontrollü Normalleşme Süreci ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne, vatandaşlardan gelen yeni sorular üzerine ekleme yapıldı. Bu ekleme ile Kabine toplantısından önce yeni yasağın devreye girmesine neden oldu.

Ramazan boyunca masada müşteri alınacak mı?

Ramazan boyunca yeme-içme yerlerinde masada müşteri kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine yapılan eklemede, şu ifadelere yer verildi:

- Son Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine Toplantısı sonrasında yayımlanacak genelgemizde açıklanacaktır.

- Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir.

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