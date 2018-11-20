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Bugün zirve yarın fuar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin organize ettiği 17. MÜSİAD EXPO, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezinde yarın başlıyor. Fuar kapsamında düzenlenen 22. International Business Forum (IBF), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katılımı ile bugün gerçekleştiriliyor.

20 Kasım 2018 Salı 09:49
Bugün zirve yarın fuar

Üretimi ve ihracatı artıracak adımların, faizsiz yatırım seçeneklerinin ele alınacağı 17. MÜSİAD EXPO, bugünkapılarını açacak. 24 Kasım tarihlerine kadar ‘Meselemiz Türkiye’ sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında 22. International Business Forum (IBF) da bugün düzenlenecek. Zirvede Türkiye’yi, bölgeyi ve dünya ekonomisini ilgilendiren pek çok gündem maddesi ele alınacak.

İki oturum düzenlenecek

Zirvede, ana teması ‘Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet’ olan zirvede ‘Uluslararası Para Sistemi’nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı’ ve ‘Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi’nde Blockchain Teknolojisinin Konumu’ başlıklı iki oturuma yer verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katılacağı zirvenin açılış konuşmasını MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve IBF Başkanı Erol Yarar yapacak.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu yıl IBF’te ABD Doları’nın küresel ekonomideki konumunu masaya yatırarak, alternatif para birimleri ve sistemleri üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etti. IBF Başkanı Erol Yarar da kongre ile Müslüman toplumların ekonomik, sosyal ve siyasi meselelerinin masaya yatırılacağını kaydetti. 

Fuara başvuru 6 kat arttı

Zirvenin ardından yarın 17. MÜSİAD EXPO ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400’e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi bekleniyor. Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak olan 17. MÜSİAD EXPO bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldı. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, 100 kadar ülkeden katılım olması bekleniyor.

MÜSİAD EXPO’da gerçekleşecek diğer etkinlikler de ilgi görüyor. EXPO ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 4.High-Tech Port’un yanı sıra bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK), geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini buluşturuyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:49
  1. 17. MÜSİAD EXPO
  2. Meselemiz Türkiye
  3. 22. International Business Forum (IBF)
  4. Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  7. IBF Başkanı Erol Yarar
  8. 4.High-Tech Port
  9. 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK)

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