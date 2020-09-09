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Dünya Bugün uygulamaya girdi! KKTC'ye uçuşlar durduruldu
Dünya

Bugün uygulamaya girdi! KKTC'ye uçuşlar durduruldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı gerekçesiyle ülkeye uçuşları durdurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:30:00 -
Bugün uygulamaya girdi! KKTC'ye uçuşlar durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alınıyor.

Alınan kararlara en sonuncusu ise ülkenin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından getirildi. Bu karar kapsamında, Daha önce koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulandığı KKTC'de, karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı gerekçesiyle 13 Eylül’e kadar ülkeye uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Ambulans uçaklar karardan muaf

Acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçaklar ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan bugün uygulamaya giren bu karardan muaf tutuldu.

Seçim etkinlikleri iptal

Öte yandan koronavirüs salgınının artış gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ekim'e kadar eğlence mekanlarının kapatıldığı; okul öncesi ve birinci ile ikinci sınıflarda eğitim hariç tüm eğitimler ile tüm seçim etkinliklerinin iptal edildiği açıklanmıştı.

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