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Gündem Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak
Gündem

Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak

Bugün tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. Tatbikat saat 18.57'de başlayacak. Deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 08:09:00 -
Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak

Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak.

TRT televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlanacak.

"İlk kez yapılacak bir tatbikat"

Bugün 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde saat 18.57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek.

Böyle bir tatbikatın ilk kez yapılacağını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama" diye konuştu.

 
"Çök-kapan-tutun" tatbikatı nasıl yapılacak?

Tatbikat, Düzce Depremi'nin 23. yılı nedeniyle planlandı

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.

Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilecek.

"Korku ve panik olmasın diye siren çalmayacak"

AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi.

AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.

Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek. 

 

 
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