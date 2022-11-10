Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Metro Marmaray metrobüs otobüs ücretsiz mi?
10 Kasım Perşembe günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi olacak? 10 Kasım'da ulaşım ücretsiz mi oluyor?
10 Kasım Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı, ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün otobüsler bedava mı?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Metro Marmaray metrobüs otobüs ücretsiz mi?
10 Kasım resmi tatil değildir. Bu sebeple bugün otobüs, metrobüs, marmaray ücretsiz hizmet vermeyecek. Bu sebeple yurt genelinde bugün toplu ulaşım araçları normal tarifeyle hizmetlerini sürdürecek.