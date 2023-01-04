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Siyaset Bugün siyaset yazmayacaktım! Hayır bu oyuna gelmeyeceğim
Siyaset

Bugün siyaset yazmayacaktım! Hayır bu oyuna gelmeyeceğim

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 'Bugün siyaset yazmayacaktım!' başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 11:10:00 -
Bugün siyaset yazmayacaktım! Hayır bu oyuna gelmeyeceğim

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında yine önemli gündem maddelerine değindi.

İşte  Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Siyaset yazmayacağım.

Okurlar öyle diyor..

“Bir gün de siyaset yazma kardeşim. ne olur?”

Bana da mantıklı geliyor..

Siyaset yazmayacağım.

Ak Parti’den, CHP’den, İP’ten, SP’den bahsetmeyeceğim..

Haydi bismillah..

Ne yazalım?

Aktüel yazmaya mecburuz..

Enflasyon açıklanmış..

Enflasyon ile birlikte memur ve emeklilere zam oranları açıklanmış..

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in haince öldürülmesine iktidar cenahından cılız seslerle açıklamalar gelirken, CHP’den ve İP’ten, hatta diğer muhalefet partilerinden yüksek sesli isyanlar gelmiş.

Tam bu noktada..

Kafam dank ediyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... 

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