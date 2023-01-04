Bugün siyaset yazmayacaktım! Hayır bu oyuna gelmeyeceğim
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 'Bugün siyaset yazmayacaktım!' başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında yine önemli gündem maddelerine değindi.
İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:
Siyaset yazmayacağım.
Okurlar öyle diyor..
“Bir gün de siyaset yazma kardeşim. ne olur?”
Bana da mantıklı geliyor..
Siyaset yazmayacağım.
Ak Parti’den, CHP’den, İP’ten, SP’den bahsetmeyeceğim..
Haydi bismillah..
Ne yazalım?
Aktüel yazmaya mecburuz..
Enflasyon açıklanmış..
Enflasyon ile birlikte memur ve emeklilere zam oranları açıklanmış..
Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in haince öldürülmesine iktidar cenahından cılız seslerle açıklamalar gelirken, CHP’den ve İP’ten, hatta diğer muhalefet partilerinden yüksek sesli isyanlar gelmiş.
Tam bu noktada..
Kafam dank ediyor..
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