Bugün serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada do lar 5,4450 liradan, avro 6,1220 liradan haftaya başladı.11 Mart 2019 Pazartesi 09:07
İstanbul serbest piyasada do lar 5,4450 liradan, avro 6,1220 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4430 liradan alınan dolar, 5,4450 liradan satılıyor. 6,1200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1220 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4560 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1290 lira olmuştu.
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