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Ekonomi Bugün resmen başladı! Borsa İstanbul’da yeni hesaplama dönemi
Ekonomi

Bugün resmen başladı! Borsa İstanbul’da yeni hesaplama dönemi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 16:24:00 -
Bugün resmen başladı! Borsa İstanbul’da yeni hesaplama dönemi

Borsa İstanbul, BIST500 Endeksini başlattı.

Borsa İstanbul, BIST500 Endeksini başlattı.

Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksine ilişkin duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul’un şu ana kadar bilinen gösterge endeksi BIST100’ün yanında, 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi, bugün başlatıldı.

BIST500 Endeksi’nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerden hesaplamaya başlatıldığı belirtildi.

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