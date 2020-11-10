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Bugün PTT açık mı?

10 Kasım resmi tatil mi? | 10 Kasım sebebiyle milyonlarca kişi PTT'nin, kargoların, bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün PTT açık mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:25:00 -
Bugün PTT açık mı?

Bugün resmi tatil mi? 10 Kasım sebebiyle milyonlarca kişi bugünün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün bankalar, kargolar ve PTT açık mı?

Bugün PTT açık mı?

Milyonlarca kişi 10 Kasım Salı gününün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu sebeple 10 Kasım'da PTT, bankalar, kargolar çalışıyor.

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