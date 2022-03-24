Bugün petrolde kritik gün!

Petrol piyasasında tüm dikkatler ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupalı liderlerin temaslarına çevrildi.

Başkan Biden'ın temaslar kapsamında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurması beklenirken, petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş devam etti.

Brent petrolün fiyatı 122 doları aştı.

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

Brüksel'de G7 Zirvesi de düzenlenecek. Ayrıca Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin de ilk gün oturumları yapılacak.

Putin'in ruble ile doğalgaz kararı da etkisini hissettirdi

Bunun yanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dost olmayan ülkelere gaz satışlarını ruble ile yapma planı ülkenin enerji kaynaklarını bir politika enstrümanı olarak kullanabileceği yönündeki fiyatlamaları artırarak petrol piyasasında da gerginlik yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” demişti.

Putin, Rusya’nın ihracatta ödemeleri dolar ve euro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, “ABD ve AB’ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, euro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır.” dedi.

Söz konusu değişikliğin yalnızca ödemelerdeki para biriminde değişiklik yaratacağını belirten Putin, “Rusya, daha önce imzalanan sözleşmelerde belirlenen fiyat ve hacim esaslarına göre doğalgaz arzını sürdürecektir. Bazı meslektaşlarımızın aksine, güvenilir bir ortak ve tedarikçi olarak ticari itibarımıza değer veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çin'de devam eden salgın da talep tarafında piyasa açısından etkili olmaya devam ediyor.

VI Investment Corp Kıdemli Emtia Analisti Will Sungchil Yun, talep ve arz tarafında piyasada endişeler olduğunu bu durumun da fiyatları oynak tuttuğunu söyledi. Sungchil Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanması durumunda fiyatlarda yukarı yönlü yeni bir hareket görülebileceğini belirtti.