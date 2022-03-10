Bugün okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan İller hangileri!

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz" denildi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarının yarından itibaren pazartesi gününe kadar eğitime ara verdiğini duyurdu.

ÜNİVERSİTELER DE DAHİL EDİLDİ

YÖK, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar yükseköğrenime ara verildiğini duyurdu. YÖK tarafından yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz” denildi.

BURSA

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 15.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için sarı alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava şartları sebebiyle, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü' ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."

ÇANAKKALE

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerimizde taşımalı eğitime 10.03.2022 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BOLU

Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

BURDUR

Burdur'un Yeşilova ilçesi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “İlçemiz merkez ve köylerinde ilk, orta ve lise dereceli tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personeller ve hamileler de belirlenen sürede idari izinli sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.

IĞDIR

Iğdır Tuzluca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köy okulları ile ilçe merkezindeki okullar bugün bir gün süre ile tatil edildi.

BAYBURT

Bayburt'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlükler yaşıyor. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar dolayısıyla kent genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili verildi. Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

KARS

Kentte bugün eğitim öğretime ara verilirken, kar yağışı ve tipiden dolayı 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

KONYA

Seydişehir'de yüz yüze eğitime İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süre ile ara verildi. Ayrıca; Ahırlı, Akören, Altınekin, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ile merkez Karatay ilçesinin kırsal mahallelerinde de yüz yüze eğitime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.