Bugün ne pişirsem? Tavuklu bezelye yemeği nasıl olur? Tavuklu bezelye tam ölçülü tarif

Hanımların pek çoğu gün içerisinde ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna cevap arayıp durur. Aileniz için hem leziz hem de kolay bir tarif olan ‘Tavuklu bezelye’ hazırlayabilirsiniz. Peki, tavuklu bezelye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü bezelye yemeği tarifi