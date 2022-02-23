Bugün ne pişirsem? Tavuklu bezelye yemeği nasıl olur? Tavuklu bezelye tam ölçülü tarif
Hanımların pek çoğu gün içerisinde ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna cevap arayıp durur. Aileniz için hem leziz hem de kolay bir tarif olan ‘Tavuklu bezelye’ hazırlayabilirsiniz. Peki, tavuklu bezelye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü bezelye yemeği tarifi
Leziz dillere destan bir tavuklu bezelye yemeği hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, bezelye yemeği tarifi
Tavuklu bezelye tam ölçülü tarif
Malzemeler:
- Yarım kilo kuşbaşı tavuk
- 2 adet patates
- 1 adet soğan
- 2 su bardağı haşlanmış bezelye
- 2 yemek kaşığı salça
- 4 su bardağı tavuk suyu
- Zeytinyağı
- Tuz
Tavuklu bezelye yemeği nasıl olur?
İşe soğanı ince ince doğrayarak başlayın.
Tencereye zeytinyağını alın ve soğanı kavurun.
Soğanın rengi dönünce tavukları tencereye alın.
Tavuk suyunu çekince salçayı ilave edin.
Ardından patates ve bezelyeyi ekleyin.
Tavuk suyunu ve tuzu ilave edin.
Orta ateşte patatesler iyice yumuşayana kadar pişirin.
Afiyet olsun.