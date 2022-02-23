  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bugün ne pişirsem? Tavuklu bezelye yemeği nasıl olur? Tavuklu bezelye tam ölçülü tarif
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? Tavuklu bezelye yemeği nasıl olur? Tavuklu bezelye tam ölçülü tarif

Hanımların pek çoğu gün içerisinde ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna cevap arayıp durur. Aileniz için hem leziz hem de kolay bir tarif olan ‘Tavuklu bezelye’ hazırlayabilirsiniz. Peki, tavuklu bezelye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü bezelye yemeği tarifi

Yeniakit Publisher
2022-02-23 17:27:00 -
Bugün ne pişirsem? Tavuklu bezelye yemeği nasıl olur? Tavuklu bezelye tam ölçülü tarif

Leziz dillere destan bir tavuklu bezelye yemeği hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, bezelye yemeği tarifi

Tavuklu bezelye tam ölçülü tarif

Malzemeler:

  • Yarım kilo kuşbaşı tavuk
  • 2 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 2 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • Zeytinyağı
  • Tuz

Tavuklu bezelye yemeği nasıl olur?

İşe soğanı ince ince doğrayarak başlayın.

Tencereye zeytinyağını alın ve soğanı kavurun.

Soğanın rengi dönünce tavukları tencereye alın.

Tavuk suyunu çekince salçayı ilave edin.

Ardından patates ve bezelyeyi ekleyin.

Tavuk suyunu ve tuzu ilave edin.

Orta ateşte patatesler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay