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Kadın - Aile Bugün ne pişirsem? | Sakızlı Alaçatı kurabiyesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? | Sakızlı Alaçatı kurabiyesi nasıl yapılır?

Sakızlı kurabiye tarifi | Alaçatı'nın meşhur sakızlı kurabiyesini birkaç malzemeyle evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, Alaçatı kurabiyesi nasıl yapılır? | Sakızlı kurabiye gerekli malzemeler | Tam ölçülü sakızlı kurabiye malzemeleri | Alaçatı sakızlı kurabiye püf noktası

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:35:00 -
Bugün ne pişirsem? | Sakızlı Alaçatı kurabiyesi nasıl yapılır?

Sakızlı kurabiye tarifi | Alaçatı denildiğinde akla ağızda dağılan mis gibi damla sakızı kokan kurabiye gelir. Bu leziz kurabiyeyi evlerinizde de yapabilirsiniz. Peki, damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır?

Sakızlı Alaçatı kurabiyesi tarifi

Malzemeler:

  • 300 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 5 yemek kaşığı buğday nişastası
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket sakızlı vanilin
  • 3-4 adet damla sakızı

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

Sakızlı Alaçatı kurabiyesi nasıl yapılır?

Öncelikli olarak damla sakızlarını havanda dövün.

Geniş bir yoğurma kabının içerisine un ve nisaşta hariç tüm malzemeleri alıp karıştırın.

Karıştırma işleminin ardından un ve nişastayı eleyerek karışıma ekleyin.

Hamuru kıvam alana kadar yoğurun.

Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şekillendirin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında rengi değişene kadar pişirin.

Kurabiyeleri fırından altından sonda bir süre soğumasını bekleyin.

Oda sıcaklığına gelen kurabiyelerin üzerine pudra şekeri gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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