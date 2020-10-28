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Kadın - Aile Bugün ne pişirsem? | Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? | Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi tarifi | Kandil denildiğinde akla gelen ilk lezzetlerden olan simidi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, kandil simidi nasıl yapılır/ | Kandil simidi için gerekli malzemeler? | Kolay mahlepli simit tarifi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:06:00 -
Bugün ne pişirsem? | Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi nasıl yapılır? Lezzetli ve mis kokulu bir kandil simidi hazırlamak sanıldığından çok daha kolay. Peki, kandil simidi için hangi malzemeler gerekli?

Mahlepli kandil simidi tarifi

Malzemeler:

  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 5 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı mahlep
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • Susam

Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi hazırlamak sandığınızdan daha pratik.

Derin bir kasenin içerisine yoğurt, sıvı yağ, tereyağı ve yumurta sarısını alıp karıştırın.

Karışıma şeker, tuz ve sirke ekleyin.

Mahlep ve kabartma tozunun ardından unu azar azar ekleyin.

Hamurdan parçalar koparıp şekil verin.

Simitleri önce yumurta akına ardından da susama bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine simitleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında simitler kızarana kadar pişirin. 

Afiyet olsun.

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