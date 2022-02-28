'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü- Fırında patatesli bezelyeli tavuk nasıl yapılır?

Kolay ve lezzetli! Fırında patatesli bezelyeli tavuk tarifi

Malzemeler

6 adet tavuk kalça

1 orta boy soğan

3 adet sivri biber

4 adet patates

1 su bardağı taze bezelye

Çeri domates

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 su bardağı suyu

Kolay ve lezzetli! Fırında patatesli bezelyeli tavuk tarifi nasıl yapılır?

Bezelyeli tavuk tarifi için öncelikle soğanın kabuklarını soyalım ve yemeklik doğrayalım. Biberlerimizi de 4 parçaya bölelim, patateslerimizi elma dilim olacak şekilde dilimleyelim. Fırın kabımızın ortasına tavuklarımızı yan yana olacak şekilde dizelim. Yan tarafındaki boşluklara patateslerimizi yerleştirelim. Doğradığımız soğanlarımızı da patateslerin üzerine gelişigüzel dökelim. Bezelyeyi de fırın kabımıza aldıktan sonra biber ve domatesleri de üzerine yerleştirelim. Yemeğimizin sosu için uygun bir kasede salça, sıvı yağ, tuz, pul biber, kekik ve suyu alarak karıştıralım. Hazırladığımız sosu yemeğimizin üzerine gezdirelim ve fırça ile tavukların her yerine gelecek şekilde sürelim. Ardından yemeğimizin üzerini sar pişir ile kapatarak önceden ısıttığımız 200°C fırında yaklaşık 45 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda tavuklu bezelyemizin üzerindeki sar pişiri çıkartalım ve 10 dakika daha pişmesi için fırına verelim. Fırında bezelyeli tavuklu yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun!