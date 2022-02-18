'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü

Körili Karnabahar çorbası tarifi

Malzemeler

1 kg karnabahar

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı hardal tozu

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 çorba kaşığı pul biber

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

Tuz

Körili Karnabahar çorbası nasıl yapılır?

Soğanı küp küp doğrayın. Kimyon, zencefil ile birlikte sıvı yağda kavurun. Karnabaharı parçalara ayırıp üzerine ekleyerek soteleyin. Su ile baharatları da katıp karnabahar yumuşayıncaya kadar pişirin. Çorba piştiği zaman üzerine sütü de ilave edin. Oda sıcaklığındaki sütün kesilmemesi ve topaklanmaması için, önce süte çorba karışımından azar azar ilave edip karıştırın. Süt ve çorba homojen bir şekilde karıştıktan sonra tencereye ilave edin.

Güveçte püreli tavuk sote tarifi için malzemeler

Patates püresi için;

3 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt (62,5 ml)

2 çay kaşığı tuz

Tavuk sotesi için;

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet tavuk göğsü

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Beşamel sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt (300 ml)

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

1 su bardağı tam yağlı taze kaşar peyniri

Güveçte püreli tavuk sote tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle tavukgöğsümüzü küp küp doğrayalım. Ardından tavaya aldığımız ayçiçek yağında kavuralım. Tavuklarımız piştikten sonra üzerine doğradığımız kırmızı ve yeşil biberi ilave ederek 2-3 dakika daha pişirelim. Ardından salçayı ve baharatları ilave ederek güzelce karıştıralım. Püre için patateslerimizi haşlayalım ve kabuklarını soyduktan sonra derin bir kap içerisine alalım. Üzerine tereyağı, süt ve tuzu ekleyerek ezelim ve püre haline getirelim ve sıkma torbasına dolduralım. Sıkma torbasının ucunu keserek güveçlerimize püremizden sıkalım. Üzerine hazırladığımız tavukları yerleştirelim. Beşamel sosu için sos tenceresine tereyağını alarak eritelim. Tereyağı eridikten sonra unu ilave ederek kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavuralım. Daha sonra bir taraftan karıştırırken yavaş yavaş sütü ilave edelim. Kaynayıp koyulaştıktan sonra tuz ve karabiberi ekleyip karıştırarak ocaktan alalım. Tavuklarımızın üzerine beşamel sosunu paylaştıralım. Rendelenmiş kaşar peynirini de üzerine koyduktan sonra önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişmeye bırakalım. Pişen güveçte püreli tavuğumuz servise hazır. Ben bu ölçülerle 4 adet güveç elde ettim. Afiyet olsun

Makarna salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım paket küçük (yüksük, boncuk) makarna

1 su bardağı mayonez

1,5 su bardağı sarımsaklı yoğurt

10 adet kornişon turşu

5 adet haşlanmış sosis

1 büyük kavanoz garnitür (havuç, bezelye, patates)

1 küçük konserve mısır

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 avuç yeşil zeytin (çekirdekleri çıkartılmış küçük küçük doğranmış)

Tuz

Karabiber

Makarna salatası nasıl yapılır?

İlk önce makarnanızı tuzlu suda haşlayın. . Haşlanınca süzün süzgeçte biraz soğusun. Mısır da aynı şekilde süzgeçte süzülsün. Sosisleri haşlayın ve küp küp doğrayın. Yeşil zeytinleri de küçük küçük doğrayın. 1,5 su bardağı sarımsaklı yoğurdunuzu hazırlayın. Maydanoz ve dereotunu güzelce yıkayıp ince ince kıyın. Kornişon turşuları da küçük küçük doğrayın. Şimdi makarna, yoğurt, mayonez, sıvı yağ hariç diğer tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Hazırladığınız karışıma yoğurt sıvı yağ, mayonezi tuz ve karabiberi de karıştırıp iyice karıştırın. Bu karışıma soğumuş makarnamızı da ekleyip iyice harmanlayalım. Tadına bakalım eksik bir malzeme var ise tekrar ekleyelim. Makarna salatamız hazır afiyetler olsun. .

Galeta tatlısı malzemeleri

1 su bardağı galeta unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

Yarım çay bardağı Hindistan cevizi

Muhallebisi için:

3 su bardağı süt

2 kahve fincanı tam buğday unu

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

Galeta tatlısını süslemek için:

Yarım su bardağı Hindistan cevizi

Galeta unlu tatlı şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 damla limonun suyu

Galeta tatlısı tarifi nasıl yaplır?

İlk olarak keki hazırlayacağız. Keki hazırlamak için şeker ve yumurta iyice çırpılır. Daha sonra içerisine sıvıyağ, galeta unu, ceviz, Hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice çırpın. Hazırlanan karışım dibi iyice yağlanmış kare veya dikdörtgen bir cam kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Bu arada şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri bir tencerede güzelce karıştırıp ocağa alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 5 dakika daha kaynatın. Bu arada içine limon suyu ilave edin. Biraz daha kaynadıktan sonra kenara alın ve soğutun. Muhallebiyi hazırlamaya başlayın. Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Muhallebi kaynayıp koyulaşınca vanilyayı ekleyin. Altını kapatıp ılımasını bekleyin. Ilıyan muhallebinin içerisine toz krem şanti ekleyip mikser yardımı ile iyice çırpın. Kek piştikten sonra fırından alın ve kek sıcakken üzerine soğumuş şerbeti dökün. Kek şerbeti emince muhallebiyi üzerine eşit bir şekilde yayın. Servis ederken üzerini süslemeyi unutmayın.