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Yaşam Bugün marketler kaça kadar açık? Hafta sonu hangi illerde marketler açık?
Yaşam

Bugün marketler kaça kadar açık? Hafta sonu hangi illerde marketler açık?

Marketler kaça kadar açık? Koronavirüs yasakları illerin risk durumuna göre uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde marketlerin kaçtan kaça açık olduğunu merak ediyor. Bugün marketler kaçta açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 09:57:00 -
Bugün marketler kaça kadar açık? Hafta sonu hangi illerde marketler açık?

Koronavirüs salgınında yerinde karara dönemi 1 Mart’ta başladı. Bu kararla illerin risk durumu belirlendi. Risk haritası 28 Mart’ta yenilendi. Bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, bugün marketler açık mı?

Bugün marketler kaça kadar açık? Hafta sonu hangi illerde marketler açık?

Düşük ve orta riskli illerde hafta içi olduğu gibi hafta sonları 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

Yüksek riskli illerde cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Bu illerde cumartesi 21.00’de başlayan yasak pazartesi 05.00’te sona erecek.

Çok yüksek riskli 58 ilde ise Cuma 21.00’de başlayan yasak pazartesi 05.00’te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanma biçimine göre cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler, telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servise devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Çok yüksek riskli iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller: Şırnak

 

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