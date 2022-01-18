Bugün maçlar saat kaçta? Bugün kimin maçı var? 18 Ocak 2022 Salı maç programı

Bugün kimin maçı var? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS maçları olup olmadığı, maç saatleri ve canlı maçlar hangi kanalda olduğu araştırılmakta. İşte bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri. Süper Ligd’de bu hafta maçları oldukça önemli. Süper Lig’de bugün üç karşılaşmalı ile bu haftanın maçları başlamış olacak. Bugün maç saat kaçta? Bugün iki maç da saat 17:00’da başlayacak. Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor maçlarının başlama saati 17:00. Peki bugün hangi maçlar var? Yarın maç saat kaçta? Eşte Süper Lig 22. hafta maçları.

Bugün oynanacak maçlar hangileri?

Süper Lig bugün oynanacak maçlar

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Bugün hangi maçlar var?

19.00 Malavi-Senegal Bilyoner

19.00 Zimbabve-Gine Bilyoner

20.30 Köln-Hamburg Spor Samrt

20.30 1860 Münih-Karlshure Spor Smart

22.00 Gana-Komorlar Bilyoner

22.00 Gabon-Fas Bilyoner

22.00 Real Betis-Alaves Spor Smart, S Sport, Bilyoner

22.30 Burnley-Watford S Sport

22.45 Aberdeen-Glasgow Rangers S Sport, Bilyoner

22.45 St. Pauli-B. Dortmund Spor Smart

23.00 Brighton-Chelsea S Sport

23.30 Cadiz-Espanyol Spor Smart

19 Ocak Çarşamba yarın kimin maçı var?

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor

20.00 Fenerbahçe-Altay

20 Ocak Perşembe hangi maçlar var?

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

Süper Lig 23. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

21 Ocak Cuma kimin maçı var, saat kaçta?

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

22 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe

23 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray-Trabzonspor