Bugün maçlar saat kaçta? Bugün kimin maçı var? 18 Ocak 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Ocak Salı kimin maçı var? Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı? Süper Lig’de 22. hafta heyecanı başladı. Futbolseverler bugün oynanacak maçlar büyük bir merak konusu. Süper Lig’de 22. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. Liderlik koltuğuna sıkı bir şekilde oturan Trabzonspor, 45 yıl sonra Giresunspor'u evinde misafir edecek. Peki bugün maçlar saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig ve La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçları.
Bugün kimin maçı var? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS maçları olup olmadığı, maç saatleri ve canlı maçlar hangi kanalda olduğu araştırılmakta. İşte bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri. Süper Ligd’de bu hafta maçları oldukça önemli. Süper Lig’de bugün üç karşılaşmalı ile bu haftanın maçları başlamış olacak. Bugün maç saat kaçta? Bugün iki maç da saat 17:00’da başlayacak. Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor maçlarının başlama saati 17:00. Peki bugün hangi maçlar var? Yarın maç saat kaçta? Eşte Süper Lig 22. hafta maçları.
Bugün oynanacak maçlar hangileri?
Süper Lig bugün oynanacak maçlar
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Bugün hangi maçlar var?
19.00 Malavi-Senegal Bilyoner
19.00 Zimbabve-Gine Bilyoner
20.30 Köln-Hamburg Spor Samrt
20.30 1860 Münih-Karlshure Spor Smart
22.00 Gana-Komorlar Bilyoner
22.00 Gabon-Fas Bilyoner
22.00 Real Betis-Alaves Spor Smart, S Sport, Bilyoner
22.30 Burnley-Watford S Sport
22.45 Aberdeen-Glasgow Rangers S Sport, Bilyoner
22.45 St. Pauli-B. Dortmund Spor Smart
23.00 Brighton-Chelsea S Sport
23.30 Cadiz-Espanyol Spor Smart
19 Ocak Çarşamba yarın kimin maçı var?
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor
20.00 Fenerbahçe-Altay
20 Ocak Perşembe hangi maçlar var?
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
Süper Lig 23. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
21 Ocak Cuma kimin maçı var, saat kaçta?
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
22 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe
23 Ocak Pazar kimin maçı var?
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray-Trabzonspor