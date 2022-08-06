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Spor Bugün maç var mı kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 6 Ağustos 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları
Spor

Bugün maç var mı kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 6 Ağustos 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları

Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 2022-2023 sezonu dün oynanan maçlar ile başladı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonda lige yükselen İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve kazanarak başladı. Galatasaray, yeni sezonu Fraport TAV Antalyaspor ile açacak. Futbolseverler Süper Lig ve 1. Lig’in başlamasıyla birlikte bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 09:40:00 - 2022-08-06 09:43:04
Bugün maç var mı kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 6 Ağustos 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonu açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Süper Lig ve 1. Lig maçları için start verildi. Haliyle bugün maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 6 Ağustos  2022 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, Bilyoner TV ve Exxen yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, Ziraat Kupası, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. İşte 6-7 Ağustos 2022 maç programları:

Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: 

6 Ağustos Cumartesi programı

Fulham - Liverpool 14.30 beIN Connect

Roma - Shakhtar 15.00  YayınYok

Augsburg - Freiburg 16.30 beIN Connect

Bochum - Mainz 16.30  beIN Connect

Monchengladbach - Hoffenheim 16.30  beIN Connect

Union Berlin - Hertha Berlin 16.30 beIN Connect

Wolfsburg - Werder Bremen  16.30  beIN Connect

Preston - Hull City  17.00 YayınYok

Bournemouth - Aston Villa 17.00  beIN Connect

Leeds United - Wolverhampton  17.00 beIN Connect

Newcastle - Nottingham Forest  17.00  beIN Connect

Strasbourg - Monaco  18.00  beIN Connect

Sivasspor - Gaziantep FK  19.15 beIN Sports 1

Everton - Chelsea 19.30  beIN Connect

B.Dortmund - B.Leverkusen  19.30 beIN Connect

Beşiktaş - Kayserispor  21.45  beIN Sports 1

Clermont - PSG  22.00  beIN Connect

Atlanta United - Seattle Sounders  22.00  S Sports

7 Ağustos 2022 Pazar maçları

Toulouse - Nice 14.00  beIN Connect

Braunschwig - Darmstadt 98  14.30 beIN Connect

Kaiserslautern - St.Pauli  14.30 beIN Connect

Magdeburg - Holstein Kiel 14.30 beIN Connect

Leicester City - Brentford 16.00 beIN Connect

Manchester Utd - Brighton  16.00  beIN Connect

Angers - Nantes  16.00  beIN Connect

Lens - Brest 16.00 beIN Connect

Lille - Auxerre  16.00 beIN Connect

Montpellier - Troyes  16.00  beIN Connect

Stuttgart - Leipzig 16.30  beIN Connect

Köln - Schalke 04 18.30 beIN Connect

Fatih Karagümrük - Alanyaspor  19.15  beIN Sports 2

Giresunspor - Adana Demirspor 19.15  beIN Sports 1

Marsilya - Reims 21.45 beIN Connect

Antalyaspor - Galatasaray 21.45 beIN Sports 1

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