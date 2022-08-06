Bugün maç var mı kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 6 Ağustos 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları
Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 2022-2023 sezonu dün oynanan maçlar ile başladı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonda lige yükselen İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve kazanarak başladı. Galatasaray, yeni sezonu Fraport TAV Antalyaspor ile açacak. Futbolseverler Süper Lig ve 1. Lig’in başlamasıyla birlikte bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonu açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Süper Lig ve 1. Lig maçları için start verildi. Haliyle bugün maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, Bilyoner TV ve Exxen yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, Ziraat Kupası, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. İşte 6-7 Ağustos 2022 maç programları:
Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi:
6 Ağustos Cumartesi programı
Fulham - Liverpool 14.30 beIN Connect
Roma - Shakhtar 15.00 YayınYok
Augsburg - Freiburg 16.30 beIN Connect
Bochum - Mainz 16.30 beIN Connect
Monchengladbach - Hoffenheim 16.30 beIN Connect
Union Berlin - Hertha Berlin 16.30 beIN Connect
Wolfsburg - Werder Bremen 16.30 beIN Connect
Preston - Hull City 17.00 YayınYok
Bournemouth - Aston Villa 17.00 beIN Connect
Leeds United - Wolverhampton 17.00 beIN Connect
Newcastle - Nottingham Forest 17.00 beIN Connect
Strasbourg - Monaco 18.00 beIN Connect
Sivasspor - Gaziantep FK 19.15 beIN Sports 1
Everton - Chelsea 19.30 beIN Connect
B.Dortmund - B.Leverkusen 19.30 beIN Connect
Beşiktaş - Kayserispor 21.45 beIN Sports 1
Clermont - PSG 22.00 beIN Connect
Atlanta United - Seattle Sounders 22.00 S Sports
7 Ağustos 2022 Pazar maçları
Toulouse - Nice 14.00 beIN Connect
Braunschwig - Darmstadt 98 14.30 beIN Connect
Kaiserslautern - St.Pauli 14.30 beIN Connect
Magdeburg - Holstein Kiel 14.30 beIN Connect
Leicester City - Brentford 16.00 beIN Connect
Manchester Utd - Brighton 16.00 beIN Connect
Angers - Nantes 16.00 beIN Connect
Lens - Brest 16.00 beIN Connect
Lille - Auxerre 16.00 beIN Connect
Montpellier - Troyes 16.00 beIN Connect
Stuttgart - Leipzig 16.30 beIN Connect
Köln - Schalke 04 18.30 beIN Connect
Fatih Karagümrük - Alanyaspor 19.15 beIN Sports 2
Giresunspor - Adana Demirspor 19.15 beIN Sports 1
Marsilya - Reims 21.45 beIN Connect
Antalyaspor - Galatasaray 21.45 beIN Sports 1