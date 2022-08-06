Bugün maç var mı kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 6 Ağustos 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları

Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 2022-2023 sezonu dün oynanan maçlar ile başladı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonda lige yükselen İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve kazanarak başladı. Galatasaray, yeni sezonu Fraport TAV Antalyaspor ile açacak. Futbolseverler Süper Lig ve 1. Lig’in başlamasıyla birlikte bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.