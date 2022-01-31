Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var saat kaçta hangi kanalda? 31 Ocak 2022 Pazartesi maç programı:
Bugün hangi maçlar var? sorusu 31 Ocak 2022 Pazartesi günü maç programını takip eden futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Süper Lig maçları devre arası nedeniyle iki haftadır arada. Süper Lig maçlarının başlayacak olması nedeniyle Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 24. hafta maç programı açıkladı mı? Hangi takım ne zaman kiminle oynayacak, maç saat kaçta? Maçlar hangi kanalda? soruları da ayrıca araştırılmakta. Peki bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 31 Ocak 2022 Pazartesi günü hangi takımın maçı var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı.
31 Ocak 2022 Pazartesi maç programı... Günün maç programı takım taraftarı tarafından sorgulanıyor. Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Devre arasında olan Süper Lig’de 24. hafta maçları 4 Şubat Cuma günü başlayacak. Süper Lig maçlarının yanında FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte İngiltere Lig, İspanya Ligi, Portekiz Ligi, Almanya Ligi ve Fransa Ligi maçta olmak üzere Afrika Lig maçları da futbolvereler tarafından araştırılıyor. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ocak 2022 kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak 2022 maç saatleri
17:00 Zorya – Spartak Subotica Hazırlık Maçı Zorya Youtube
22:00 Estoril – Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
22:45 Portsmouth – Charlton Athletic İngiltere EFL League 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV
23:00 Ibiza – Real Zaragoza İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15 PSG – Nice Fransa Kupası Bein Sports 2, Bilyoner TV
Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Süper Lig 24. hafta maç programı
4 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar hangi maçlar var?
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri
11 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
26. hafta maç programı
18 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi maç saatleri
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Göztepe-Galatasaray