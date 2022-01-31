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Spor Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var saat kaçta hangi kanalda? 31 Ocak 2022 Pazartesi maç programı:
Spor

Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var saat kaçta hangi kanalda? 31 Ocak 2022 Pazartesi maç programı:

Bugün hangi maçlar var? sorusu 31 Ocak 2022 Pazartesi günü maç programını takip eden futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Süper Lig maçları devre arası nedeniyle iki haftadır arada. Süper Lig maçlarının başlayacak olması nedeniyle Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 24. hafta maç programı açıkladı mı? Hangi takım ne zaman kiminle oynayacak, maç saat kaçta? Maçlar hangi kanalda? soruları da ayrıca araştırılmakta. Peki bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 31 Ocak 2022 Pazartesi günü hangi takımın maçı var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:37:00 - 2022-01-31 14:40:42
Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var saat kaçta hangi kanalda? 31 Ocak 2022 Pazartesi maç programı:

31 Ocak 2022 Pazartesi maç programı... Günün maç programı takım taraftarı tarafından sorgulanıyor. Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Devre arasında olan Süper Lig’de 24. hafta maçları 4 Şubat Cuma günü başlayacak. Süper Lig maçlarının yanında FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte İngiltere Lig, İspanya Ligi, Portekiz Ligi, Almanya Ligi ve Fransa Ligi maçta olmak üzere Afrika  Lig maçları da futbolvereler tarafından araştırılıyor.  Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ocak 2022 kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

kimin maçı var bugün hangi maç var

Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak 2022 maç saatleri

17:00 Zorya – Spartak Subotica Hazırlık Maçı Zorya Youtube

22:00 Estoril – Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

22:45 Portsmouth – Charlton Athletic İngiltere EFL League 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00 Ibiza – Real Zaragoza İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:15 PSG – Nice Fransa Kupası Bein Sports 2, Bilyoner TV

maçlar saat kaçta , hangi maçlar var

Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Süper Lig 24. hafta maç programı

4 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar hangi maçlar var?

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri

11 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta maç programı

18 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi maç saatleri

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Göztepe-Galatasaray

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