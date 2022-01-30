Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 30 Ocak 2022 Pazar maç programı:
Hangi maçlar saat kaçta? Galatasaray, Süper Lig’in ara vermesini fırsat bilerek hazırlık maçı yaptı. GS, hazırlık maçında Tuzlaspor’u konut ettti. Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanan maçını Tuzlaspor 6-2 kazandı. Futbolseverler bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak? sorularını sormakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları da takip edilir. İşte 30 Ocak 2022 Pazar maçlar saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabı...
Futbolseverler internet üzerinden sugün kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda oynayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta? İşte günlük maç programı…
Bugün kimin maçı var? Maç saat kaçta?
20.30 Paok-Olympiakos Bilyoner
20.30 Standart Liege-Mechelen Bilyoner
21.00 Braga-Moreirense Bilyoner
23.00 Kortrijk-Clun Brugge Bilyoner
23.05 Kanada-ABDS Sport
23.30 Porto-Maritimo Bilyoner
Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Süper Lig 24. hafta maç programı
4 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar hangi maçlar var?
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri
11 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
26. hafta maç programı
18 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi maç saatleri
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Göztepe-Galatasaray