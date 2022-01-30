  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 30 Ocak 2022 Pazar maç programı:
Spor

Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 30 Ocak 2022 Pazar maç programı:

Hangi maçlar saat kaçta? Galatasaray, Süper Lig’in ara vermesini fırsat bilerek hazırlık maçı yaptı. GS, hazırlık maçında Tuzlaspor’u konut ettti. Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanan maçını Tuzlaspor 6-2 kazandı. Futbolseverler bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak? sorularını sormakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları da takip edilir. İşte 30 Ocak 2022 Pazar maçlar saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabı...

Yeniakit Publisher
2022-01-30 11:35:00 - 2022-01-30 11:36:17
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 30 Ocak 2022 Pazar maç programı:

Futbolseverler internet üzerinden sugün kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda oynayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta? İşte günlük maç programı…

Bugün kimin maçı var? Maç saat kaçta?

20.30 Paok-Olympiakos Bilyoner

20.30 Standart Liege-Mechelen Bilyoner

21.00 Braga-Moreirense Bilyoner

23.00 Kortrijk-Clun Brugge Bilyoner

23.05 Kanada-ABDS Sport

23.30 Porto-Maritimo Bilyoner

Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Süper Lig 24. hafta maç programı

4 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar hangi maçlar var?

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri

11 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta maç programı

18 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi maç saatleri

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Göztepe-Galatasaray

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay