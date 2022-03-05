Bugün maç saat kaçta? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 5 Mart 2022 Cumartesi maçları:
Bugün maç var mı? soruları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu haftanın maçları dün oyanan karşılaşma ile başladı. Süper Lig'in 28. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Maçlar saat kaçta oynanacak?
Bugün oynanacak maçlar hangileri? Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında, Adana Demirspor'u ağırladı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle ligde 17 hafta sonra maç kazandı. Malatya ekibi ligde son olarak 10. haftada Altay'ı 2-1 yenmişti.
Bugün hangi maçlar var?
Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.Galatasaray taraftarı, Konyaspor maçı saatini araştırırken, iki Karadeniz takımı Çaykur Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. İzmir takımlarından Göztepe ile İstanbul takımlarından Kasımpaşa da yeşil sahalarda kozlarını paylaşacak.
Adana Demirspor,Süper Lig'in 28. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yarın (6 Mart Pazar) hangi maçlar var?
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
7 Mart Pazar kimin maçı var?
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)