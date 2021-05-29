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Yaşam Bugün kuaförler berberler açık mı? Hafta sonu kuaförlerin çalışma saatleri
Yaşam

Bugün kuaförler berberler açık mı? Hafta sonu kuaförlerin çalışma saatleri

Hafta sonu kuaförler berberler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Ancak temel ihtiyaçların temini için vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Bu sebeple pek çok kişi kuaför ve berberlerin hafta sonu açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, hafta sonu kuaförler açık mı? Hafta sonu berbere gitmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 10:54:00 -
Bugün kuaförler berberler açık mı? Hafta sonu kuaförlerin çalışma saatleri

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son 15 aydır pek çok kısıtlama uygulanıyor. Hafta sonu kısıtlamalarında berberlerin açık olup olmadığı ise sıkça araştırılıyor. Peki, hafta sonu berberler kaça kadar açık?

Bugün kuaförler berberler açık mı? Hafta sonu kuaförlerin çalışma saatleri

Hatırlayacağınız üzere 2020 yılının mart ile mayıs ayları arasında kuaförler, berberler, güzellik salonları kapalı durumdaydı. Ardından belirlenen kriterlere göre kuaförler, berberler ve güzellik salonları hizmet vermeye başladı. Ülkemizde 17 Mayıs’tan itibaren kademeli normalleşme dönemi başladı. 1 Haziran’a kadar kuaförler, berberler hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Hafta sonu ise bu işyerleri çalışmıyor.

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