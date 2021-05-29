Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son 15 aydır pek çok kısıtlama uygulanıyor. Hafta sonu kısıtlamalarında berberlerin açık olup olmadığı ise sıkça araştırılıyor. Peki, hafta sonu berberler kaça kadar açık?

Bugün kuaförler berberler açık mı? Hafta sonu kuaförlerin çalışma saatleri

Hatırlayacağınız üzere 2020 yılının mart ile mayıs ayları arasında kuaförler, berberler, güzellik salonları kapalı durumdaydı. Ardından belirlenen kriterlere göre kuaförler, berberler ve güzellik salonları hizmet vermeye başladı. Ülkemizde 17 Mayıs’tan itibaren kademeli normalleşme dönemi başladı. 1 Haziran’a kadar kuaförler, berberler hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Hafta sonu ise bu işyerleri çalışmıyor.