  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bugün kimse artık bu numaraları yemez! PKK’yı terörist görmeyen Demirtaş’ın, milliyetçi Akşener’e mektubu!
Siyaset

Bugün kimse artık bu numaraları yemez! PKK’yı terörist görmeyen Demirtaş’ın, milliyetçi Akşener’e mektubu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "PKK’yı terörist görmeyen Demirtaş’ın, milliyetçi Akşener’e mektubu!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-03-10 10:41:00 - 2023-03-10 10:42:42
Bugün kimse artık bu numaraları yemez! PKK’yı terörist görmeyen Demirtaş’ın, milliyetçi Akşener’e mektubu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik açık mektubunu değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

50 bin kişinin katili teröristbaşı Apo için, “Durun daha, başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” diye nara atan.

Yargının yakasına yapışması sonrasında cezaevine giren Selahattin Demirtaş, çakma ülkücü Meral Akşener’e mektup yazmış..

“Cezaevinden çıkıp gelsem, kahvaltı hazırlar mısın” demişliği de var..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fox TV’de, “Tabii, hazırlarım” diye cevap almışlığı da var..

Hakkını yemeyelim, “kahvaltı hazırlama sözü” verdiği dakikalarda, “Bizde bir örf vardır. O örf gereği, düşmanınız da gelse, kapınızı çaldığında açar, ikram edersiniz, ama dışarı çıktığında düşmanlık devam eder” diyerek, aslında Selahattin Demirtaş ile aralarındaki ilişkinin “düşmanlık” boyutunda olduğunu da hatırlatmıştır..

Daha önce de yazmıştım..

Her ne kadar İstanbul doğumlu olsam da..

Ben de bir Anadolu çocuğuyum..

Düşman kapıyı her çaldığında açıp ikram etme diye bir şey bilmiyorum..

Açlık içinde ise, çok çok zor durumda ise, “Allah’ın yarattığı canı, sadece Allah alır. Alllah’ın kanunları gereği, devlet alır” diyerek, ve işlediği suçların cezasını çekmesi için çaba sarfederek, ölmeyeceği kadar bir yardım edebilirsiniz ama..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

CHP'den Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı mektuba ilk yorum
CHP'den Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı mektuba ilk yorum

Gündem

CHP'den Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı mektuba ilk yorum

Lafı dolandırıp durdu! İP’te Demirtaş'a 'cevap olmayan' cevap
Lafı dolandırıp durdu! İP’te Demirtaş'a 'cevap olmayan' cevap

Gündem

Lafı dolandırıp durdu! İP’te Demirtaş'a 'cevap olmayan' cevap

'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup
'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

Gündem

'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23