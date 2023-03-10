Bugün kimse artık bu numaraları yemez! PKK’yı terörist görmeyen Demirtaş’ın, milliyetçi Akşener’e mektubu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik açık mektubunu değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

50 bin kişinin katili teröristbaşı Apo için, “Durun daha, başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” diye nara atan.

Yargının yakasına yapışması sonrasında cezaevine giren Selahattin Demirtaş, çakma ülkücü Meral Akşener’e mektup yazmış..

“Cezaevinden çıkıp gelsem, kahvaltı hazırlar mısın” demişliği de var..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fox TV’de, “Tabii, hazırlarım” diye cevap almışlığı da var..

Hakkını yemeyelim, “kahvaltı hazırlama sözü” verdiği dakikalarda, “Bizde bir örf vardır. O örf gereği, düşmanınız da gelse, kapınızı çaldığında açar, ikram edersiniz, ama dışarı çıktığında düşmanlık devam eder” diyerek, aslında Selahattin Demirtaş ile aralarındaki ilişkinin “düşmanlık” boyutunda olduğunu da hatırlatmıştır..

Daha önce de yazmıştım..

Her ne kadar İstanbul doğumlu olsam da..

Ben de bir Anadolu çocuğuyum..

Düşman kapıyı her çaldığında açıp ikram etme diye bir şey bilmiyorum..

Açlık içinde ise, çok çok zor durumda ise, “Allah’ın yarattığı canı, sadece Allah alır. Alllah’ın kanunları gereği, devlet alır” diyerek, ve işlediği suçların cezasını çekmesi için çaba sarfederek, ölmeyeceği kadar bir yardım edebilirsiniz ama..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...