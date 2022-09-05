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Spor Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig günün maçları:

Futbolseverler 5 Eylül Pazartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi maçlar şifresiz kanalda? 5 Eylül Pazartesi günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-09-05 11:31:00 -
Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig günün maçları:

Pazartesi akşamı hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bu akşam hangi takımların maçı var?

Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig günün maçları:

Süper Lig

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK               beIN Sports 1

1.Lig

20.00 Samsunspor-Manisa FK    TRT Spor, beIN Sports 2

İspanya La Liga

22.00 Valladolid-Almeria              S Sport

İtalya Serie A

19.30 Monza-Atalanta   S Sport

19.30 Salernitana-Empoli             S Sport

21.45 Torino-Lecce         S Sport

İngiltere Championship

22.00 Middlesbrough-Sunderland           beIN Sports 3

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