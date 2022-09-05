Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig günün maçları:
Futbolseverler 5 Eylül Pazartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi maçlar şifresiz kanalda? 5 Eylül Pazartesi günün maçları:
Pazartesi akşamı hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bu akşam hangi takımların maçı var?
Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig günün maçları:
Süper Lig
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK beIN Sports 1
1.Lig
20.00 Samsunspor-Manisa FK TRT Spor, beIN Sports 2
İspanya La Liga
22.00 Valladolid-Almeria S Sport
İtalya Serie A
19.30 Monza-Atalanta S Sport
19.30 Salernitana-Empoli S Sport
21.45 Torino-Lecce S Sport
İngiltere Championship
22.00 Middlesbrough-Sunderland beIN Sports 3