  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var bugünkü maçlar saat kaçta hangi kanalda? 28 Ocak 2022 maç programı
Spor

Bugün kimin maçı var bugünkü maçlar saat kaçta hangi kanalda? 28 Ocak 2022 maç programı

Bugün maç var mı, bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta? Bugün Süper Lig maçı var mı? Süper Lig maçlarının yanında La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları da takip edilir. Dünya Kupası elemeleri Honduras ve Kanada maçının saati de yine futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 09:23:00 - 2022-01-28 09:28:22
Bugün kimin maçı var bugünkü maçlar saat kaçta hangi kanalda? 28 Ocak 2022 maç programı

Futbolseverler 28 Ocak 2022 Cuma günü maç olup olmadığını sorguluyor. Arama motorları aracılığıyla bugün kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda oynayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta? İşte günlük maç programı…

Bugün hangi maçlar var?

13:00 Galatasaray - Tuzlaspor

20:00 Istra 1961 - ND Gorica Bilyoner TV

21:00 Ajaccio - Auxerre Bilyoner TV

21:00 Caen - Niort Bilyoner TV

21:00 Dunkerque HB - Paris FC Bilyoner TV

21:00 Nimes - Valenciennes Bilyoner TV

22:00 Lommel - Lierse Bilyoner TV

22:45 Morton - Raith Bilyoner TV

22:45 St.Truiden - Charleroi Bilyoner TV

22:45 Huddersfield - Stoke Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00 Valladolid - Sporting Gijonİspanya Bilyoner TV

23:00 Nantes - Brest Bein Max 2, Bilyoner TV

hangi maçlar var,

Yarın hangi maçlar var?

15.30 Ross Country-Glasgow Rangers Bilyoner

18.00 Celtic-Dundee United Bilyoner

30 Ocak Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?

20.30 Paok-Olympiakos Bilyoner

20.30 Standart Liege-Mechelen Bilyoner

21.00 Braga-Moreirense Bilyoner

23.00 Kortrijk-Clun Brugge Bilyoner

23.05 Kanada-ABDS Sport

23.30 Porto-Maritimo Bilyoner

Peki Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Süper Lig 24. hafta maç programı

4 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

bugün kimin maçı var, bugün maç saat kaçta

5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar hangi maçlar var?

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri

süper lig maç programı

11 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta maç programı

18 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi maç saatleri

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Göztepe-Galatasaray

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay