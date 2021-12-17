Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Cuma bugünkü maçlar

Süper Lig 17. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin olduğu bu hafta da kıran kırana geçecek olan derbinin kazananı kim olacağının yanında bu hafta hangi takım sahalardan mutlu ayrılacağı da merak edilmekte. Peki bugün hangi maç var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? bugün kaç maç var? İşte Süper Lig 17. hafta 17 Aralık Cuma bugün oyanacacak maçlar.