Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Cuma bugünkü maçlar
Süper Lig 17. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin olduğu bu hafta da kıran kırana geçecek olan derbinin kazananı kim olacağının yanında bu hafta hangi takım sahalardan mutlu ayrılacağı da merak edilmekte. Peki bugün hangi maç var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? bugün kaç maç var? İşte Süper Lig 17. hafta 17 Aralık Cuma bugün oyanacacak maçlar.
Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Ligin 17. haftası, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyle son bulacak. İki ekip, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. 18 Aralık Cumartesi günü ise lider Trabzonspor'un maçı da bu haftanın bir diğer merak edilin maçı olacak. Trabzonspor, Hatayspor'u evinde misafir edecek. Trabzonspor-Hatayspor maçının başlama saati 19:00. İşte Süper Lig 17. hafta maçları ne zaman? sorusunu cevabı
Süper Lig 17. hafta maçları ne zaman?
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Bugün hangi maçlar var?
20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
19 Aralık Pazar maçları hangileri?
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)