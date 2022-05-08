Bugün kimin maçı var? 8 Mayıs 2022 Pazar Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları

Futbolseverler Süper Lig, 1. Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarını da merak ediyor. İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Watford, Crystal Palace'a konuk oldu. Rakibine Wilfried Zaha'nın penaltı golüyle 1-0 yenilen Watford, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen 2. ekip oldu.

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Chelsea sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Wolverhampton'ın, 2-0 geriye düştüğü mücadelede iki ekip sahadan 2-2'lik eştilik ile ayrıldı. İspanya La Liga'da ise Athletic Bilbao-Valencia maçı sonucu ise 0-0 ile golsüz sona erdi. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 8 Mayıs 2022 Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.

Bugün kimin maçı var?

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Leicester City-Everton S Sport

16.00 Arsenal-Leeds United S Sport

16.00 Norwich City-West Ham United S Sport +

17.15 Villarreal-Sevilla Spor Smart

18.05 Lorient-Marsilya BeIN Connect

18.30 Manchester City-Newcastle United S Sport

18.30 Bayern Münih-Stuttgart BeIN Connect

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

21.45 PSG-Troyes BeIN Connect

21.45 Verona-Milan S Sport

22.00 Atletico Madrid-Real Madrid Spor Smart

9 Mayıs Pazartesi maç programı

20.00 Antalyaspor - Konyaspor