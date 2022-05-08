Bugün kimin maçı var? 8 Mayıs 2022 Pazar Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Futbolseverler Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 355. randevuda karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace'a deplasmanda 1-0 yenilen Watford'un küme düşmesi kesinleşti. Chelsea sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Chelsea - Wolverhampton maç sonucu: 2-2. İspanya La Liga'da ise Athletic Bilbao-Valencia maçı gol sesi gelmedi. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 8 Mayıs 2022 Pazar Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.
Futbolseverler Süper Lig, 1. Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarını da merak ediyor. İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Watford, Crystal Palace'a konuk oldu. Rakibine Wilfried Zaha'nın penaltı golüyle 1-0 yenilen Watford, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen 2. ekip oldu.
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Chelsea sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Wolverhampton'ın, 2-0 geriye düştüğü mücadelede iki ekip sahadan 2-2'lik eştilik ile ayrıldı. İspanya La Liga'da ise Athletic Bilbao-Valencia maçı sonucu ise 0-0 ile golsüz sona erdi. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 8 Mayıs 2022 Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugün kimin maçı var?
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Leicester City-Everton S Sport
16.00 Arsenal-Leeds United S Sport
16.00 Norwich City-West Ham United S Sport +
17.15 Villarreal-Sevilla Spor Smart
18.05 Lorient-Marsilya BeIN Connect
18.30 Manchester City-Newcastle United S Sport
18.30 Bayern Münih-Stuttgart BeIN Connect
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
21.45 PSG-Troyes BeIN Connect
21.45 Verona-Milan S Sport
22.00 Atletico Madrid-Real Madrid Spor Smart
9 Mayıs Pazartesi maç programı
20.00 Antalyaspor - Konyaspor