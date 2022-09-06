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Spor Bugün kimin maçı var? 7 Eylül Çarşamba hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? 7 Eylül Çarşamba hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde grup heyecanı başladı. Futbolseverler bu sebeple 7 Eylül Çarşamba gecesi hani maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde günün programı

Yeniakit Publisher
2022-09-06 23:26:00 -
Bugün kimin maçı var? 7 Eylül Çarşamba hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler 7 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak maçları ve hangi mücadelelerinin şifresiz kanallarda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’ni hangi kanal veriyor?

Bugün kimin maçı var? 7 Eylül Çarşamba hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi

19.45 Ajax-Rangers        CBC Sport, Exxen, TV 8,5

19.45 Eintracht Frankfurt-Sporting Lizbon            Exxen

22.00 Napoli-Liverpool                  CBC Sport, Exxen, TV 8,5

22.00 Atletico Madrid-Porto       Exxen

22.00 Club Brugge-Bayer Leverkusen    Exxen

22.00 Barcelona-Viktoria Plzen  Exxen

22.00 Inter-Bayern Münih           CBC Sport, Exxen

22.00 Tottenham-Olimpik Marsilya         Exxen

Fransa Ligue 1

20.00 Lorient-Lyon          beIn Connect

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