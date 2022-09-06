Bugün kimin maçı var? 7 Eylül Çarşamba hangi maç hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde grup heyecanı başladı. Futbolseverler bu sebeple 7 Eylül Çarşamba gecesi hani maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde günün programı
Futbolseverler 7 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak maçları ve hangi mücadelelerinin şifresiz kanallarda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’ni hangi kanal veriyor?
Bugün kimin maçı var? 7 Eylül Çarşamba hangi maç hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi
19.45 Ajax-Rangers CBC Sport, Exxen, TV 8,5
19.45 Eintracht Frankfurt-Sporting Lizbon Exxen
22.00 Napoli-Liverpool CBC Sport, Exxen, TV 8,5
22.00 Atletico Madrid-Porto Exxen
22.00 Club Brugge-Bayer Leverkusen Exxen
22.00 Barcelona-Viktoria Plzen Exxen
22.00 Inter-Bayern Münih CBC Sport, Exxen
22.00 Tottenham-Olimpik Marsilya Exxen
Fransa Ligue 1
20.00 Lorient-Lyon beIn Connect