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Spor Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi günün maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi günün maçları

Futbolseverler 6 Ağustos Cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-08-05 23:50:00 -
Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi günün maçları

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. Pek çok kişi 6 Ağustos Cumartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi günün maçları

Süper Lig

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK          beIN Sports 1

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor         beIN Sports 1

Almanya Bundesliga

16.30 Augsburg-Freiburg             beIN Connect, tivibi Spor 5

16.30 Bochum-Mainz     beIn Connect

16.30 Monchengladbach-Hoffenheim   beIN Max 2, tivibu Spor 3

16.30 Union Berlin-Herta BerlinbeIN Max 2, tivibu Spor 3

16.30 Wolfburg-Werder Bremen             beIN Connect, tivibu Sport 4

19.30 B.Dortmund-B.Leverkusen            beIN Sports 4, tivibu Spor 2

Almanya Bundesliga 2

14.00 Hamburg-Heidenheim      tivibu Sport 2, beIN Sports 2

14.00 Paderborn-Hannover 96  beIN Max 2, tivibu Spor 3

14.00 Jahn Regensburg-Nürnberg           beIN Sports 4, tivibu Spor 4

21.30 Hansa Rostock-Arminia BielefeldbeIN Max 2, tivibu Spor 3

Premier Lig

14.30 Fulham-Liverpool                beIN Sports 2

14.30 Norwich City-Wigan           Tv 8.5, beIN Max 1

17.00 Bournemount-Wolverhampton   beIN Sports 2

17.00 Newcastle-Nottingham Forest     beIN Max 1

17.00 Tottenham-Southampton              beIN Sports 3

19.30 Everton-Chelsea  beIN Sports 3

İngiltere Championship

17.00 Preston-Hull CityTv 8,5

17.00 Burnley-Luton Town          beIN Connect

Fransa Ligue 1

18.00 Strasbourg-Monaco           beIN Connect

22.00 Clermont-PSG      beIN Sporst 4

Fransa Ligue 2

16.00 St.Etienne-Nimes               beIN Connect, Bilyoner

20.00 Amiens-Annecy   Bilyoner

20.00 Grenoble-Sochaux             Bilyoner

20.00 Niort-Bastia           Bilyoner

20.00 Paris FC-Quevilly Rouen   Bilyoner

20.00 Pau-JDA Dijon       Bilyoner

20.00 Rodez-BordeauxBilyoner

20.00 Valenciennes-Le Havre    Bilyoner

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