Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi günün maçları
Futbolseverler 6 Ağustos Cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:
Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. Pek çok kişi 6 Ağustos Cumartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi günün maçları
Süper Lig
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK beIN Sports 1
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor beIN Sports 1
Almanya Bundesliga
16.30 Augsburg-Freiburg beIN Connect, tivibi Spor 5
16.30 Bochum-Mainz beIn Connect
16.30 Monchengladbach-Hoffenheim beIN Max 2, tivibu Spor 3
16.30 Union Berlin-Herta BerlinbeIN Max 2, tivibu Spor 3
16.30 Wolfburg-Werder Bremen beIN Connect, tivibu Sport 4
19.30 B.Dortmund-B.Leverkusen beIN Sports 4, tivibu Spor 2
Almanya Bundesliga 2
14.00 Hamburg-Heidenheim tivibu Sport 2, beIN Sports 2
14.00 Paderborn-Hannover 96 beIN Max 2, tivibu Spor 3
14.00 Jahn Regensburg-Nürnberg beIN Sports 4, tivibu Spor 4
21.30 Hansa Rostock-Arminia BielefeldbeIN Max 2, tivibu Spor 3
Premier Lig
14.30 Fulham-Liverpool beIN Sports 2
14.30 Norwich City-Wigan Tv 8.5, beIN Max 1
17.00 Bournemount-Wolverhampton beIN Sports 2
17.00 Newcastle-Nottingham Forest beIN Max 1
17.00 Tottenham-Southampton beIN Sports 3
19.30 Everton-Chelsea beIN Sports 3
İngiltere Championship
17.00 Preston-Hull CityTv 8,5
17.00 Burnley-Luton Town beIN Connect
Fransa Ligue 1
18.00 Strasbourg-Monaco beIN Connect
22.00 Clermont-PSG beIN Sporst 4
Fransa Ligue 2
16.00 St.Etienne-Nimes beIN Connect, Bilyoner
20.00 Amiens-Annecy Bilyoner
20.00 Grenoble-Sochaux Bilyoner
20.00 Niort-Bastia Bilyoner
20.00 Paris FC-Quevilly Rouen Bilyoner
20.00 Pau-JDA Dijon Bilyoner
20.00 Rodez-BordeauxBilyoner
20.00 Valenciennes-Le Havre Bilyoner