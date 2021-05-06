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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka tablosu
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka tablosu

Bugün kaç vaka var 6 Mayıs | Sağlık Bakanlığı güncel korona vaka sayısını her akşam olduğu gibi bu akşamda paylaştı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-05-06 22:03:00 -
Bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka tablosu

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

Bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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