  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 4 Mart korona tablosu
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 4 Mart korona tablosu

Güncel korona vaka sayısı | Sağlık Bakanlığı her akşam güncel koronavirüs vaka sayısını paylaşıyor. Vatandaş bugün kaç vaka olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var? Vaka sayıları son durum

Yeniakit Publisher
2021-03-04 22:30:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 4 Mart korona tablosu

Koronavirüs salgınında birinci yıl dolmak üzere. Vatandaşlar normalleşme adımlarının ardından yeni vaka sayılarını yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç korona vakası var? 4 Mart korona tablosu

Son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 685 oldu. 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 716 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, vefat sayısı 28 bin 839, ağır hasta sayısı 1220 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan grubu A olanlar dikkat!
Sağlık

Kan grubu A olanlar dikkat!

Yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu...
Boğaziçi'ndeki eylemciler bu görüntüleri izlesin
Gündem

Boğaziçi'ndeki eylemciler bu görüntüleri izlesin

Boğaziçi Üniversitesi’nde, hiçbir baskıya maruz kalmadıkları halde sadece Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek ey..
Yunan profesör böyle isyan etti: Kendi milli gemisini üretmeden deniz gücü olmaya çalışan tek ülkeyiz
Gündem

Yunan profesör böyle isyan etti: Kendi milli gemisini üretmeden deniz gücü olmaya çalışan tek ülkeyiz

Yunanistan'ın ABD ve Batılı ülkeler tarafından sömürüldüğünü itiraf eden Yunan Profesör Filikis "Biz kendi ülkemizde mermi bile üretemiyoruz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay