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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 28 Şubat koronavirüs tablosu
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 28 Şubat koronavirüs tablosu

Kaç kişi koronavirüsten vefat etti 28 Şubat | Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi Türkiye'deki vaka sayısını, vefat sayısını yakından takip ediyor. Bugün kaç vaka var? 28 Şubat korona tablosu

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:00:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 28 Şubat koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde alınan tedbirlere rağmen bazı illerde vakalar artıyor. Normalleşme kararlarının açıklanmasını bekleyen milyonlar güncel vaka sayısını yakından inceliyor. Peki, kaç korona vakası var?

Bugün kaç korona vakası var? 28 Şubat koronavirüs tablosu

Son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 610 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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