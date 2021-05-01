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Sağlık Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Sağlık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Bugün kaç korona vakası var 1 Mayıs | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var? Güncel koronavirüs vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:31:00 -
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Son dönemdeki kısıtlamalar ise vaka sayılarına yansıdı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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