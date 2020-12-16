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Sağlık Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Sağlık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Koronavirüs günlük vaka sayısı | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından her gün Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç koronavirüs vakası var?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:49:00 -
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Kaç kişi koronavirüsten öldü? Koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın açıklanmasının ardından güncel rakamlar her gün açıklanıyor. Peki, bugün kaç hasta koronadan yaşamını yitirdi?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte." ifadesini kullandı.

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