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Gündem Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısında yeni yasaklar gelecek mi?
Gündem

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısında yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzunca bir süre kısıtlamalar uygulardı. Yasaklar ise 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Artan vakalar sebebiyle vatandaşlar yeniden kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasaklar çıkar mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 10:17:00 -
Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısında yeni yasaklar gelecek mi?

Milyonlar kabine toplantısının yapılacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, bugün kabine toplantısı var mı?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısında yeni yasaklar gelecek mi?

Son kabine toplantısı 11 Ekim’de gerçekleşti. Merakla beklenen kabine toplantısı 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Toplantında koronavirüs salgınının seyri, büyükelçilerle ilgili durumlar ve gündeme ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan sonraki süreçte kısıtlamaların olmayacağını yaptığı açıklamalarda dile getirmişti.

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